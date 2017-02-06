06.02.2017 16:36:33

ESOGÜ'den 4 Şubat Dünya Kanser Günü açıklaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Metcalfe '4 Şubat Dünya Kanser Günü' dolayısıyla bilgilendirici bir açıklama yaptı.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Metcalfe "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla bilgilendirici bir açıklama yaptı.Dünyada her yıl yaklaşık 13 milyon insana kanser tanısı konduğunu ve bu hastaların yaklaşık yarısının hayatını kaybettiğini belirten Doç. Dr. Metcalfe, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" kapsamında erken tanı ve etkin tedavi yöntemlerine ve tarama programlarına dikkat çekildiğini söyledi. Doç. Dr. Metcalfe, "Kanser hücreleri normal hücrelerden farklıdır, sürekli bölünme ve ölümsüzleşme özelliği kazanarak organ ve dokularımızda kötü huylu kitlelere yol açarlar. Vücudumuzda bu anormal hücreleri yok eden koruyucu mekanizmaları atlatarak lenf ve kan dolaşımına, komşu lenf bezelerine veya başka organlara da sıçrayabilirler. Bu nedenle erken teşhis hayat kurtarır!" diyerek, erken teşhisin önemine dikkat çekti.Kanserin tanı ve tedavisinin geçmiş yıllara göre çok geliştiğini belirten Doç. Dr. Metcalfe, ESOGÜ Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda en yeni radyoterapi (ışın tedavisi) cihazlarıyla kanser tedavisi hizmetlerini sürdürdüklerini hatırlatarak, kanserden korunmanın yaşam alışkanlıklarını değiştirmekle mümkün olduğunu belirtti. Metcalfe, "Kanserin ailesel geçiş riski, çevresel faktörlerle kıyaslandığında çok daha az olup yüzde 10 civarındadır. Oysa sigara alışkanlığı, obezite (şişmanlık), dengesiz beslenme, sporsuz yaşam ve güneş ışınlarına aşırı maruz kalma gibi çevresel faktörler kanser sebeplerinin yüzde 90'ını oluşturmaktadır ve çoğu önlenebilir faktörlerdir. Özellikle sigara, başta akciğer, gırtlak, yutak, idrar kesesi ve rahim ağzı kanseri olmak üzere pek çok kanserde başlıca sebeptir. Kansersiz yaşam, vücudumuza iyi bakmakla mümkündür. Kadınlarda mamografi, meme kanserinin, smear testi, rahim ağzı kanserinin ve erkeklerde Prostat Spesifik Antijen (PSA) kontrolü, prostat kanserinin taramasında önerilmektedir. Ayrıca dışkıda gizli kan testi ve kolonoskopi tetkiki, kalın bağırsak kanserinin, şüpheli cilt değişikliklerinin takibi ise cilt kanserinin erken tanısında önemlidir" diyerek, kötü alışkanlıkları terk etmenin ve kontrolleri ihmal etmemenin kanserden korunmadaki önemine değindi.