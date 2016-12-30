31.12.2016 09:37:33

ESOGÜ'deki FETÖ/PDY operasyonunda 26 tutuklama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 26'sı tutuklandı.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ESOGÜ'de halen görevde olan, daha önce açığa alınan ve ihraç olan kişilere yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda, aralarında 11 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi, eski rektör yardımcısı, şube müdürü, sağlık memuru, bilgisayar teknisyeni ve hemşirelerin de bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmıştı.Üniversitedeki odalarında ve evlerinde arama yapıldıktan sonra sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne götürülen 41 kişiden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Diğer 35 kişi ise, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontollerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.Aralarında örgütün üniversite imamlarının da yer aldığı 26 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 şahıs ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.