10.02.2017 17:27:24

ESOB Başkanı Abdülkadir Konak'ın ziyaretleri

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Çay Esnaf Odası'nı ziyaret etti.

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Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Çay Esnaf Odası'nı ziyaret etti.Sandıklı, Dinar ve bölgedeki diğer ilçeleri ziyaret ettikten sonra ilk turu tamamlayan ESOB Başkanı Abdülkadir Konak'ı Çay Esnaf Odası Başkanı Ceylan Güler ve ekibi ziyaret etti. Ziyarette ilçe ziyaretleri hakkında bilgi veren Konak, "Geçen yıl da ziyaretlerimiz vardı bu yıl da artarak devam edecektir" dedi.Ayrıca, Bolvadin Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Emet, İş-Kur İl Müdür Vekili Ahmet Karakaya ile Şekerbank Afyonkarahisar Şube Müdürü Doğan Bayraktar da gün içerisinde Başkan Konak'ı ziyaret etti.