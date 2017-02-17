SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Esnaflardan örnek davranış
17.02.2017 11:48:08

Esnaflardan örnek davranış

Eskişehir'de, havaların iyice soğumasıyla birlikte Alaaddin Parkı çevresinde dolaşan sokak hayvanlarına çevredeki esnaf yardımcı oluyor.

Eskişehir'de, havaların iyice soğumasıyla birlikte Alaaddin Parkı çevresinde dolaşan sokak hayvanlarına çevredeki esnaf yardımcı oluyor.

Karton kutuları hayvanların altına seren esnaf, ayrıca onları doyurmak için de yemek ve su gibi temel ihtiyaçlarını sağlıyor. Esnaflardan bazıları kendileri ne yerse bu sokak hayvanlarına da aynı yiyecekleri yedirdiklerini belirtti. Esnaflar, yaklaşık 5 yıldan bu yana çevredeki sokak hayvanlarına çok alıştıklarını ifade etti. Bölgede bulunan vatandaşlar ise, esnafların bu hareketini takdir edip, örnek bir davranış olduğunu söyledi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

'Euro Bölgesi sistemi çalışmıyor'
'Euro Bölgesi sistemi çalışmıyor'
ABD Merkez Bankası eski Başkanı Alan Greenspan, 'Euro Bölgesi sistemi çalışmıyor' dedi.
17.02.2017 12:06:23
Demba Ba'dan Türkçe mesaj: Bekle beni Beşiktaş
Demba Ba'dan Türkçe mesaj: Bekle beni Beşiktaş
Geçirdiği ağır sakatlık sonrası tedavisini ABD'de sürdüren Beşiktaş'ın Senegalli futbolcusu Demba Ba, Türkiye'ye dönmek için gün sayıyor.
17.02.2017 11:53:14
Cezayir insan hakları örgütü, Fransa'yı mahkemeye veriyor
Cezayir insan hakları örgütü, Fransa'yı mahkemeye veriyor
Cezayir, onbinlerce insanın ölümüne neden olan Fransa'nın çölde yaptığı nükleer denemeleri yargıya taşıyor.
17.02.2017 11:48:14
Sosyal yardımlara 25 milyar lira ödenek
Sosyal yardımlara 25 milyar lira ödenek
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yoksul durumdaki vatandaşlara destek olmak amacıyla sürdürülen sosyal yardım programları için bu yıl 25 milyar 46 milyon lira ödenek ayrıldı.
17.02.2017 11:42:59
ABD'de 100 yıllık anlaşma bozuldu
ABD'de 100 yıllık anlaşma bozuldu
Amerikan Bankalar Birliği (ABA), ABD Merkez Bankası'na (Fed) ve hükümete karşı dava açtı.
17.02.2017 11:41:10
Banka önünde bulduğu parayı sahibine ulaştırdı
Banka önünde bulduğu parayı sahibine ulaştırdı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, banka önünde bulduğu bin lirayı zabıta ekiplerine teslim etti.
17.02.2017 11:39:06
Futbolcu Deniz Naki yeniden yargılanacak
Futbolcu Deniz Naki yeniden yargılanacak
Amedspor futbolcusu Deniz Naki hakkında, 'Terör örgütü propagandası' suçundan verilen beraat kararı bozuldu.
17.02.2017 11:27:39
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
'Barzani, PKK'nın önemli bir ismini Türkiye'ye teslim ediyor'
'Barzani, PKK'nın önemli bir ismini Türkiye'ye teslim ediyor'
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
Hüseyin Gülerce: Hitler ile benzer çok yanı var!
Hüseyin Gülerce: Hitler ile benzer çok yanı var!
Mursi Mısır'ı uçurdu, Sisi felakete sürüklüyor
Mursi Mısır'ı uçurdu, Sisi felakete sürüklüyor
Kandilli'den 'deprem bekliyoruz' açıklaması
Kandilli'den 'deprem bekliyoruz' açıklaması
Ak Parti'li Ozan Erdem istifa etti
Ak Parti'li Ozan Erdem istifa etti
'Türkiye askerlerini Suriye'den çeksin'
'Türkiye askerlerini Suriye'den çeksin'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Hüseyin Gülerce: Hitler ile benzer çok yanı var!
Hüseyin Gülerce: Hitler ile benzer çok yanı var!
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Trump, göçmenlerle ilgili yeni bir kararname yayınlayacak
Trump, göçmenlerle ilgili yeni bir kararname yayınlayacak
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Bozdağ'dan o iddialara yanıt: Varsa görevi bırakırım
Bozdağ'dan o iddialara yanıt: Varsa görevi bırakırım
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor
Ahvaz'da gerginlik tırmanıyor

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları