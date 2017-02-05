05.02.2017 11:05:20

Esnaflarda 14 Şubat yoğunluğu

Kayseri'de yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hediyelik eşya satan esnaflarda yoğunluk yaşanıyor.

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Kayseri'de yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hediyelik eşya satan esnaflarda yoğunluk yaşanıyor.Kayseri'de yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü esnafın yüzünü güldürdü. Hediyelik eşyacı Osman Hamipek de, işlerindeki yoğunluğun yavaş yavaş arttığını söyledi. Birbirinden farklı hediyelik ürünler ile vatandaşlara hizmet sunduklarını belirten Hamipek, yaklaşan Sevgililer Günü dolayısıyla taleplerinde arttığını kaydetti. Vatandaşların aşk kavanozuna yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen esnaf Hamipek, satılan ürünlerin Dolar'ın çıkması ile beraber fiyatlarının da arttığını belirtti.Hediyelik eşyacıda satılan ürünlerin fiyatları 5 TL ile 500 TL arasında değişiyor.