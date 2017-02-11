12.02.2017 12:10:44

Esnafa yeni KOSGEB kredisi

Adana ESOB Başkanı Nihat Sözütek, KOSGEB'in sıfır faizli kredi desteği başvurularının başladığını hatırlatarak, 20 Şubat'ta tamamlanacak yeni başvuru sürecini değerlendirmeleri için ihtiyaç sahibi esnafı uyardı.

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Adana ESOB Başkanı Nihat Sözütek, KOSGEB'in sıfır faizli kredi desteği başvurularının başladığını hatırlatarak, 20 Şubat'ta tamamlanacak yeni başvuru sürecini değerlendirmeleri için ihtiyaç sahibi esnafı uyardı.Sözütek, yaptığı açıklamada, 2016 yılında yapılan başvurular sonucu müracat eden esnaf arasından 15 bin kişinin sıfır faizle 50 bin liralık krediyi aldığını, ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın başvuruda bulunan 230 bin esnafa da sıfır faizli 50 bin lira kredi verileceğini müjdelemesinden sonra, şimdi de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün, 2017 yılı için de KOSGEB sıfır faizle kredi desteği başvurularının 10 Şubat itibariyle yeniden alınmaya başladığını duyurduğunu bildirdi. Sözütek, "Bu süreçte, daha önce başvuruda bulunmuş, kredi almış ya da almamışların yeniden başvuru yapmasına gerek yok. 10 günlük yeni süreçte hiç başvuruda bulunmamış ve kredi almamış esnafımız başvuruda bulunabilecek. İhtiyaç sahibi esnafımız, KOSGEB veri tabanına kayıtlarını yaptırarak, kayıtlı olanlar da bilgilerini güncelleyerek, faizsiz 50 bin lira kredi almak için başvurularını yapabilecekler" dedi.