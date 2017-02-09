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Esnafa hediye sigorta paketi
09.02.2017 12:52:13

Esnafa hediye sigorta paketi

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) ile YEPAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) ile YEPAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole göre serbest tüketici statüsündeki Samsun ESOB üyeleri YEPAŞ'ın ayrıcalıklı müşterisi olarak ücretsiz sigorta paketlerine sahip oluyor. YEPAŞ tarafından iş yerlerine yönelik olarak düzenlenen "EnerjiKobim Kampanyası" ile Samsun ESOB Üyesi müşteriler, ferdi kaza sigortasının yanında, klima bakım hizmeti, elektrik iç tesisatı bakım hizmeti, hukuki danışmanlık hizmeti, cam onarımı/değişimi hizmeti, çilingir hizmeti ve web sitesi ile IT desteğinden ücretsiz

yararlanabilecekler. Bunun yanı sıra, esnaf müşteriler serbest tüketici statüsünde yer alan evleri içinde "EnerjiKevim Kampanyası"ndan faydalanabilecekler. Müşteriler ev abonelikleri için de ferdi kaza sigortasının yanında konut asistans paketine sahip olacaklar ve konut asistans paketinde bulunan kombi bakım hizmeti, göz muayene hizmeti, diş muayene hizmeti, cam onarım/yenileme hizmeti, çilingir hizmeti ve elektrik tesisatı bakım hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler, "YEPAŞ ile esnafımızın ihtiyaçlarını karşılaması için gerçekleştirilen bu kampanyadan yaşadığımız memnuniyetimizi belirtmek isterim. Bizler esnafımızın yararına olacak her türlü işbirliğine önem veriyoruz. Çağın getirdiği yeniliklere ve rekabet düzenine uyum konusunda üyelerimize doğru bir şekilde rehberlik etmeyi amaçlıyoruz. Bu noktada enerji konusunda da oda üyelerimize yeni alternatifler sunuyoruz. Esnafımız, YEPAŞ EnerjiKobim ile hukuki danışmanlıktan, cam kırılmasına, klima bakımından, internet sayfası kurulmasına kadar pek çok hizmetten ücretsiz yararlanabilecek. YEPAŞ'a esnafımıza verdikleri desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

YEPAŞ kampanyalarını sürdürecek

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. (YEPAŞ) Satış Pazarlama Koordinatörü Arif Akşam, "KOBİ'lerin büyük bir bölümünü oluşturan esnaf müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak, rekabet ve çağdaş teknolojiden yararlanma yolunda birçok ürün ve avantajı bir arada sunan Enerjikobim kampanyasını hazırladık. Artık KOBİ'ler yoğun iş temposunda işyerlerinden ayrılmaya gerek kalmadan tek bir telefonla hukuki danışmanlıktan, IT desteğine, cam kırılmasından, çilingir hizmetine, elektrik tesisatı bakımdan, web sitesi ve klima bakımlarını ücretsiz olarak ayrıca sevdiklerini de güvence altına alan ferdi kaza sigortasından yararlanıyor olacaklar. Başarı grafiğimizi üst seviyelere çıkarmak için önemli sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projelere imza atmaya başladık. Samsun ESOB ile imza attığımız projeyle hem odalara hem de esnaf sanatkarlara fayda sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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