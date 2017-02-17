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'Eskisi gibi Türkiye'ye rol biçenlerin izinden gitmeyeceğiz'
17.02.2017 21:28:32

'Eskisi gibi Türkiye'ye rol biçenlerin izinden gitmeyeceğiz'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'Eskisi gibi Türkiye'ye rol biçenlerin izinden gitmeyeceğiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Eskisi gibi Türkiye'ye rol biçenlerin izinden gitmeyeceğiz. Türkiye'nin rolü belli, Türkiye'nin yolu belli, Türkiye'nin hedefi belli" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Karabağlar İlçe Danışma Meclisi'ne katıldı. Karabağlar Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen meclis toplantısına Bakan Ahmet Arslan'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Kalkan ve Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Kazım Erten ve çok sayıda partili katıldı.

"İZMİR'İN KADERİ DENİZCİLERİN ELİNDE"

İzmir'in geçmişte de gelecekte de kaderinin denizcilerin elinde olduğunu hatırlatan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İzmir'in kaderi denizcilerin elinde, bin yıl önce de böyleydi şimdi de böyle. Sebebi denizciler değil sebebi İzmir. Çünkü İzmir, sadece bu bölgenin değil, Anadolu'nun batıya açılan penceresinin olmazsa olmazı. Biz bu coğrafyada ne üretirsek üretelim, ne geliştirirsek geliştirelim, eğer İzmir'i bu işin köprüsü yapıp batıya açamazsak, katma değer oluşturamazsak ülke olarak başarılı olma şansımız yok. Onun için İzmir geçmişte ne kadar önemliyse gelecekte de o kadar önemli. Sadece bizimle kalmasın Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kaptan çocuğu olduğunu, bir denizci olduğunu unutmayalım. Denizcilerin bir farkı var; denizdesiniz, başınıza bir şey geldi. Olayı siz çözmek zorundasınız. Başkasından medet umarsanız,'Gelsin başkası benim rotamı belirlesin' derseniz, kaybettiğiniz gündür. Bu kadar önemli bir ülke başkalarının gemiye gelip rota çizmesini bekleyemez. İşte bu kültürle büyüyen Sayın Recep Tayip Erdoğan ve yol arkadaşları tam da denizci gibi davranırlar. Liderimiz ve ekibi başkalarının rota çizmesini beklemediğimiz için diyoruz ki biz eskisi gibi Türkiye'ye rol biçenlerin izinden gitmeyeceğiz. Türkiye'nin rolü belli, Türkiye'nin yolu belli, Türkiye'nin hedefi belli. O da ne? Milletin hizmetkarı olarak kendi ülkemizi, milletimizi düşünmek ve bu coğrafyanın bizden bekledikleri gözeterek hedefe yürütmek. Hedef ne; 2023. Eğer 1071'den, 1081'den bahsediyorsak o zaman, Cumhurbaşkanımızın söylediği Başbakanımız pekiştirdiği gibi 2053'ü, 2071'i hedef koymalıyız" diye konuştu.

Anayasa oylamaları sürecine de değinen Bakan Arslan, "Egemenliğin sembolü kürsüyü kırdılar. O da yetmedi kendilerini kelepçelediler. O da yetmedi bacak ısırdılar, sonuçta biz ona rağmen mücadelemizi verdik. Söz de milletin karar da milletin. Kararı sizlerin ve milletin huzuruna getirdik. Neye güvenerek? Millet 14 yıldır biliyor ki AK Parti kadroları hep millete hizmeti, halka hizmeti hakka hizmet bilerek proje ortaya koyulduğunu biliyor. 11seçimde olduğu gibi bu seçimde de anaysa oylamasında iradesinin arkasında duracak. İnşallah ülkemiz sağlıklı bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz" dedi.

"NASIL VATANDAŞI VEKİLİN AYAĞINA GETİRİRSİN"

AK Parti İl Başkanı Bülent Delican da yeni sistem değişikliği ile hızlı bir yürütme sisteminin hayata geçeceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun bir hafta önce bir televizyon programında mevcut sistemle vatandaşların meclise gelerek sohbet ettiği söylemlerini hatırlatan Delican, "Sen vekilsin nasıl vatandaşı vekilin ayağa getirirsin. Şimdi milletin ayağına hizmeti getireceğiz. Milletin ayağına hizmeti götürmek için 'evet' demeye var mıyız" dedi.

(Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri /İHA)
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