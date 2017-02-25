25.02.2017 22:59:35

Eskişehirsporlu taraftarlardan futbolculara moral ziyareti

Kulüp tesislerine gelen ve takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolculardan şampiyonluk sözü aldı

Eskişehirsporlu taraftarlar, takımlarının TFF 1. Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Ümraniyespor ile yapacağı maç öncesinde futbolculara moral ziyaretinde bulundu.

Sosyal medya üzerinden organize olarak Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelen çok sayıda taraftar, Bando Es-Es eşliğinde futbolcuların bulunduğu binanın önüne kadar yürüdü.

Burada takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar, futbolculardan şampiyonluk sözü aldı.

Taraftarın yanına gelen Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hiç şüpheniz olmasın, isteğiniz mutlaka gerçekleşecek. Siz bize burada değil, yarınki maçta lazımsınız. Çok teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.

Taraftarların moral ziyareti, meşale şovuyla sona erdi.