26.02.2017 18:14:29

Eskişehirspor'un galibiyet hasreti sürüyor

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan siyah-kırmızılı takım, 4 maçtır galibiyet alamıyor

TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Eskişehirspor, ligde yaptığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Ligin 18. haftasında sahasından Balıkesirspor'u 3-2 mağlup eden siyah-kırmızılı takım, bu galibiyetin ardından oynadığı 4 maçta rakiplerine üstünlük kuramadı. 19. haftada Şanlıurfaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Eskişehirspor, sonraki hafta sahasında Manispor'a 5-1 mağlup oldu. 21. haftada dış sahadaki Elazığspor maçından 0-0 beraberlikle ayrılan siyah-kırmızılı ekip, 22. haftada da Ümraniyespor mücadelesinden aynı sonucu aldı ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Puanını 37'ye çıkartan Eskişehirspor, zirve yarışında mücadelesini sürdürüyor.