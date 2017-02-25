25.02.2017 12:17:47

Eskişehirspor, Ümraniyespor ile 2. randevuda

Eskişehirspor ile Ümraniyespor tarihlerinde 2. kez Eskişehir'de karşılaşacak.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Eskişehirspor ile Ümraniyespor tarihlerinde 2. kez Eskişehir'de karşılaşacak.TFF 1. Lig'in 22. haftasında karşılaşacak olan iki ekip, ilk maçlarını 5. haftada oynamışlardı. İstanbul'da oynanan mücadele 2-2 sona ererken, Eskişehirspor deplasmandan kazandığı bir puanı, kalecisi Ruud Boffin'in attığı golle almıştı. Semih Şentürk ile öne geçen Eskişehir temsilcisi, İbrahim ve Samet'in gollerine engel olamamıştı. Maçı Ümraniyespor'un alması beklenirken, dakikalar 87'yi gösterdiğinde Eskişehirspor kalecisi Boffin sahne almıştı. Yaklaşık 70 metreden meşin yuvarlağı rakip kaleye gönderen başarılı eldiven, rüzgarın da yardımıyla takımını ayağa kaldırmıştı. 2-2'nin rövanşı yarın Eskişehir'de oynanacakken, maç öncesi ev sahibi ekip 36 puanla 5. sırada bulunuyor. İstanbul temsilcisi ise 29 puanla 7. sırada yer alıyor.Öte yandan saat 16.00'da başlayacak mücadelede Sekan Çınar düdük çalacak.