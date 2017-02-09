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Eskişehirspor, Manisaspor maçına hazır
09.02.2017 15:48:45

Eskişehirspor, Manisaspor maçına hazır

TFF 1. Lig'in 20. haftasında evinde Manisaspor'u ağırlayacak olan Eskişehirspor'un hazırlıkları sürerken, Teknik Direktörü Alpay Özalan, takımının karşılaşmaya hazır olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında evinde Manisaspor'u ağırlayacak olan Eskişehirspor'un hazırlıkları sürerken, Teknik Direktörü Alpay Özalan, takımının karşılaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, Manisaspor'un teknik adam değişlikliğinin ardından takım oyunu oynadığını anlattı. Hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Özalan, "Sakatlarımız döndü. 10 günlük arada kondisyon açısından takımımızın bazı eksikliklerini tamamlama fırsatı bulduk. Yanlış anlaşılan, taktiksel açıdan bazı eksikliklerimiz vardı, onları düzelttik. En iyi şekilde şu an Manisaspor karşılaşmasına hazırız. Benim her zaman söylediğim bir şey var, özellikle içeride hiçbir şekilde puan kaybetmememiz gerekiyor. İçeride oynadığımız her maçı kazanmak üzerine kurmalıyız. Oyuncu arkadaşlarımız ve taraftarımız bu bilinçte, yine taraftarımızın gücünü arkamızda hissederek baskılı bir şekilde futbolumuzu oynamak istiyoruz. Karşımızda iyi bir rakip var. Özellikle hoca değişikliğinin ardından bireysel oyunu değil, takım oyununu ön plana çıkaran ciddi bir ekip var. Bizde tabi ki gerektiği kadar ciddiye alıyoruz. Bu yüzden iyi mücadele edip, 3 puanla stattan ayrılmak bizim en büyük hedefimiz. Biz takdir görmüyoruz bari kendimiz söyleyelim, böylesine Süper Lig kadrosu oluşturulmuş bir kadroda, ben yeni 2 tane genç oyuncu piyasaya çıkarıyorsam, bu da büyük bir başarıdır. Ben öyle görüyorum. Başkaları görmüyor ve ben bunları söylemek zorunda kalıyorum" dedi.

"Hep beraber hareket etmemiz lazım"

Antrenman öncesi bir açıklama da Eskişehirspor Kaptanı Erkan Zengin'den geldi. İlk yarıda oynanan ve 3-3 tamamlanan maçı hatırlatan Kaptan, aynı hataların yapılmayacağını ifade etti. Erkan Zengin, "Cumartesi günü çok önemli bir maça çıkacağız. Belki de ligdeki en zor maçlarımız, önümüzdeki 3 maç olacak. Cumartesi günü bu maçlara başlıyoruz. Manisa maçı ayrıca bizim için çok önemli. Bu zamana kadar nasıl oynadıysak, bundan sonra da aynı oyunu devam ettireceğiz. İnşallah hedefimize ulaşacağız. İlk yarıdaki maçta 3-1 öne geçmiştik. Maç 3-3 bitmişti. Bu hatalardan ders çıkarttık. Bundan sonra öyle bir şey olmayacak. Takımımız zaten artık oturdu. Kendi oyunumuzu oynamaya başladık ve böyle devam edeceğiz. İnşallah Manisaspor maçından da 3 puanı alacağız. Taraftarımız zaten belli, Türkiye'nin en iyi taraftarına sahibiz. Onlar olmadan bizim oynayamadığımızı onlar bizden daha iyi biliyor. Onların desteğiyle bizim nasıl bir futbol oynadığımızı tüm Türkiye gördü. Desteklerini esirgemesinler ve aynen devam. Bu cumartesi inşallah stat dolu olur. Dolu olması lazım çünkü şu an Eskişehirspor birinci sırada ve şampiyonluk yolunda hep beraber hareket etmemiz lazım. Bundan sonra da onların yardımıyla çok daha iyi yerlere geleceğiz" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından ilk 20 dakikası basına açık olan antrenman, taktik çalışması ile devam etti.

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