11.02.2017 18:34:46

Eskişehirspor liderliği devretti

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Manisaspor'a 5-1 yenilen Eskişehirspor, liderlik koltuğu devretti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Tezcan, 'Taraftarlarımızdan özür diliyoruz' dedi.

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TFF 1. Lig'in 20. haftasında Manisaspor'a 5-1 yenilen Eskişehirspor, liderlik koltuğu devretti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Tezcan, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.TFF 1. Lig'de averaj avantajını kullanarak liderliğini devam ettiren Eskişehirspor, bu hafta Manisaspor karşısında aldığı mağlubiyet ile koltuğu devretti. Eskişehirspor Teknik Sorumlusu yaptığı basın toplantısında taraftarlardan özür dileyerek, "Skor üzerine konuşmak kolay değil. Maalesef futbolda böyle şeyler oluyor. İlk devre daha iyi oynadık, gol pozisyonlarına girdik ama değerlendiremedik. İlk yarı rakip geldiği tek pozisyonda golü attı. İkinci devre ise forvet alarak oyuna başladık. Bugün takım olarak bireysel hatalar yaptık. Yediğimiz İkinci golden sonra risk alarak oynadık. Sezon başından beri oynadığımız maçlarda yapmadığımız kadar bireysel hatalar yaptık. Sonuçta bu skor doğdu. Çok üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. Rakibin oynadığı futbolu gözardı etmek istemiyoruz. Onları da tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edip şampiyonluk yolunda devam edeceğiz. Aldığımız bu mağlubiyet Eskişehirspor camiasını yolundan çevirmez. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Bugün bir kazaya uğradık ama biz şampiyon olacağız" dedi.TFF 1. Lig'de Yeni Malatyaspor 37 puan ile 1. sırada yer alırken, Eskişehirspor ise 35 puan ile 2. sırada.