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02.03.2017 12:17:34
Eskişehirspor'da Boluspor maçı hazırlıkları
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PKK’nın Bulanık-Malazgirt grubu çökertildi
Muş’ta PKK’nın sözde Bulanık ve Malazgirt grubuna yönelik operasyonda 28 kişi silah ve mühimmatla yakalandı.
02.03.2017 12:13:21
Evlilik programlarına yine para cezası verildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), şikayet rekorları kıran evlilik programlarına yine müeyyide uygulandı.
02.03.2017 12:00:29
İstanbul’un zam şampiyonu belli oldu
İTO’nun verilerine göre İstanbul’un zam şampiyonu Şubat ayında salatalık olurken, fiyatı en fazla düşen ürün karnabahar oldu.
02.03.2017 11:14:41
Şemdinli’de yarım ton EYP ele geçirildi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir vatandaşın ihbarı sonucu 500 kilogram ağırlığında 6 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
02.03.2017 11:11:57
Avrasya Tüneli’nin ücretleri internetten de ödenebilecek
Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti internet üzerinde de ödenmeye başladı.
02.03.2017 10:59:41
Altın fiyatları yeniden tırmanışta
Son iki haftadır durağan bir seyir izleyen altın fiyatlarında yeniden dalgalanma başladı.
02.03.2017 10:47:38
Antalya’da 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
Antalya’da FETÖ soruşturması kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.
02.03.2017 10:25:45
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