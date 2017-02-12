12.02.2017 21:39:07

Eskişehirspor'da Alpay Özalan devri kapanıyor

Eskişehirspor yönetiminin 5-1'lik Manisaspor mağlubiyeti ardından Teknik Direktör Alpay Özalan ile yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi

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Eskişehirspor yönetiminin 5-1'lik Manisaspor mağlubiyeti ardından Teknik Direktör Alpay Özalan ile yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi.Kendi evinde Manisaspor karşısında 5-1'lik skorla yenilmesinin ardından taraftarın istifaya çağırdığı Teknik Direktör Alpay Özalan'ın durumu hakkında yönetim gün içinde toplantı yaptı. Toplantıda Özalan ile yolların ayrılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Manisaspor karşılaşmasında alınan ağır yenilgi ardından İstanbul'a gittiği öğrenilen Özalan'ın yarın Eskişehir'e gelerek yönetim ile görüştükten sonra karşılıklı olarak yolların ayrılması bekleniyor.(Aydın Sarıoğlu / İHA)