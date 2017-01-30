30.01.2017 13:17:58

Eskişehirli şair ve ozanlar 'Cüzzam Haftası'nı şiir ve türkü etkinlikleri ile kutladı

Eskişehir Şairler Yazarlar Ozanlar Derneği (EŞYODER) üyesi şairler ve ozanlar 'Cüzzam Haftası'nı, Kubat Kültür Evi'nde şiirler okuyarak ve türküler söyleyerek kutladılar.

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Eskişehir Şairler Yazarlar Ozanlar Derneği (EŞYODER) üyesi şairler ve ozanlar 'Cüzzam Haftası'nı, Kubat Kültür Evi'nde şiirler okuyarak ve türküler söyleyerek kutladılar.Şairler 'Cüzzam Haftası' ile ilgili yazdıkları şiirleri okudular, ozanlar da derledikleri türküleri sazları eşliğinde söylediler. Dernek Başkanı Ertuğrul Şakar, 25-31 ocak 'Dünya Cüzzam Haftası' olarak kabul edildiğini anlatarak, "Cüzzam, çevresel sinir sistemi ve deri başta olmak üzere birçok sistem ve organı etkileyebilecek olan bulaşıcı bir hastalıktır. 'Dünya Cüzzam Haftası' dünya üzerinde cüzzam hastalığına farkındalık oluşturmak için ocak ayının son haftası 'Dünya Cüzzam Haftası' olarak değerlendirilir. Ocak ayının son haftası yani 25-31 ocak tarihleri arasında 'Dünya Cüzzam Haftası'nı kutluyoruz ve etkinliklerimizi şiir ve türkülerle sürdürüyoruz. Cüzzam bugün dünyada olduğu gibi Türkiye'de sayıca çok az kalmıştır. Cüzzamla savaşta temel nokta hastaların tanınması, tedaviye alınması, enfeksiyon zincirinin kırılarak yeni vakıaların ortaya çıkmasının önlenmesi ve mevcut hastaların da tedavi ve rehabilitasyonları sağlanarak topluma sağlıklı bir birey olarak kazandırılması için, dernek olarak üzerimize hangi görev düşerse gönüllü olarak yapmaya hazırız' diye ifade etti.Kubat Kültürevi sahibi Muharrem Kubat da yaptığı açıklamada, 'Eskişehir'in kültür ve sanatına hizmet etmek için, şairlere, ozanlara, yazarlara kültürevimiz devamlı açıktır ve gönüllü olarak kültür evimizi tahsis etmekteyiz ve bundan da mutluluk duymaktayım' dedi.