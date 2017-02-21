21.02.2017 14:28:56

Eskişehirli Rölyef Sanatçısı Kalınbacak ortaokul öğrencileri ile buluştu

Eskişehirli Rölyef Sanatçısı Kalınbacak ortaokul öğrencileri ile buluştu

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Eskişehirli Rölyef Sanatçısı Neşe Kalınbacak Eskişehir Muttalip Ortaokulu 5 ve 6'ıncı sınıflarında okuyan öğrencilere, Rölyef konusunda seminer vererek sanatının sırlarını paylaştı. Kalınbacak, canlı performans gösterisinde harika bir tablo yaptı. Tüm öğrenciler büyük bir heyecanla gösteriyi izlediler. Kalınbacak daha sonra 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri ile bir araya gelerek, kağıttan takı sanatının inceliklerini öğretti. Tüm öğrenciler kağıdın takıya dönüşümünü büyük bir merak ve ilgiyle izledi. Kalınbacak, özellikle takıya ilgili kız öğrencilerin gönlünü fethetti. Öğrenciler, getirdikleri malzemelerle kendi takılarını yapma şansı buldu. Tüm öğrenciler için hoş bir deneyim oldu.