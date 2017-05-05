05.05.2017 15:18:11

Eskişehir Velesbid Festivali Bozdağ etkinliği başladı

Eskişehir Bisiklet Derneği, 'Eskişehir Velesbid Festivali Bozdağ' etkinliği düzenledi.

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Eskişehir Bisiklet Derneği, "Eskişehir Velesbid Festivali Bozdağ" etkinliği düzenledi.Eskişehir Bisiklet Derneği, 5-7 Mayıs 2017 tarihlerinde bisiklet etkinliği çerçevesinde, görme engellilerinde tandem bisikletleriyle katıldığı, 15 farklı ilden gelen toplam 100 katılımcıyla "Eskişehir Velesbid Festivali Bozdağ" etkinliği düzenlendi. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkından başlayan etkinlikte, bisiklet tutkunları kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra 3 boyunca Eskişehir'in kuzeyindeki Bozdağ olarak bilinen dağlık bölgede etkinliklerini sürdürecekler.Eskişehir Bisiklet Derneği Başkanı Kübra Aşan, görme engellilerinde tandemleriyle 15 ilden 100 kişinin katılacağı bir bisiklet festivali düzenlediklerini söyledi. Amaçlarının, şehirden ve şehrin inşa ettiği sosyal yapı ve yaptırımlardan uzaklaşıp doğa ile iç içe olmak için bir araya geldiklerini anlatan Aşan,"Yaşadığımız bu gergin ortamda, sıfatsız, etiketsiz ve statüsüz sadece yaşayan bir varlık olarak, bir parçası olduğumuz doğada, bir arada olmak ve keyifli bir şekilde vakit geçirmek istiyoruz. Tandem bisikletleriyle görme engelli arkadaşlarımızda tüm tur boyunca bizimle birlikte olacak. Değişik illerden gelen arkadaşlarla birlikte buraya geldik, 3 boyunca doğanın içinde bisiklet süreceğiz. Ayrıca Eskişehir'in tanıtımı içinde ayrı bir önem arz ediyor" dedi.Yetkililere de seslenen Küba Aşan, "Bugün yüzlerinin güldüğünü ama geçen hafta yaşanan talihsiz kazada bir bisiklet sürücüsü arkadaşının yoğun bakımda olduğunu, bundan dolayı yollarda ölmek istemediklerini, hem şehirde hem de doğada var olmak, farkındalık oluşturmak istediklerini, bundan dolayı yetkililerin kendilerine uygun, sürdürebilir, sağlık bir şekilde bisikletlerini sürebilecekleri alanlar oluşturmalarını istediklerini" ifade etti.Eskişehir'i çok beğendiğini böyle bir teklif olduğunda da koşa koşa geldiğini belirten İzmirli bisiklet tutkunu Bahattin Şimşek, "İzmir'de şehir hayatını çok fazlasıyla yaşıyoruz. Bu doğada olmak bizi çok motive etti. Bu tür etkinliklerin devamı gelirse katılmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Görme engelli Emirhan Kurt, hem kaynaşma hem de değişik mekanlarda bulunma anlamında güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.Gündüz Altıok, böyle organizasyonların hem sosyal farkındalık oluşturduğunu hem de görme engellilerin bu tür etkinliklerde de var olabildiğini insanlara gösterebilmek adına böyle faaliyetlerin daha çok olması gerektiğini vurguladı.Dernek yetkilileri, etkinliğe katkılarından dolayı Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy'a plaket takdim etti.