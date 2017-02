27.02.2017 11:28:35

Eskişehir Ülkü Ocaklarından otistik ve down sendromlu çocuklar için sinema etkinliği

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı, otistik ve down sendromlu çocuklar ve aileleri ile düzenlenen sinema etkinliği için ESPARK Alışveriş Merkezinde bir araya geldi.

Katılımcılar, Sinemada Karlar Kraliçesi 3 animasyon filmini seyretti. Film öncesi otistik ve down sendromlu çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ruhsar Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Dr. Sultan Gündüz, otistik ve down sendromlu çocuklar ve aileleri ile sohbet ederek vakit geçirdiler.Sohbet esnasında ailelerin dile getirdikleri bazı sorunların çözümü konusunda yardımcı olacakları belirtildi. Eskişehir Ülkü Ocağı tarafından yapılan açıklamada, "Etkinliğimiz sonunda bir kere daha görmüş olduk ki, en büyük engel sevgisizlik. Bunu fark etmememiz yetmez. Onların sevgi dolu yaşamlarına dahil olmak yaşamlarımızı onlar ile paylaşmak gerekir. Bizler bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu yönde faaliyetlerimiz devam edecek. Etkinlik için otistik ve down sendromlu çocuklar ve aileleri ile bizlerin bir araya gelmesi konusunda bizlere yardımcı olanlara, bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerimize ve ailelerine teşekkür teşekkür ediyoruz" denildi.