20.02.2017 14:00:19

Eskişehir sokaklarında Eko-Şov Ritim Grubundan müzik şöleni

Tepebaşı Belediyesi'nin temizlik işçilerinden kurulu Eko-Şov Ritim Grubu kent halkıyla buluşarak çeşitli türkü ve marşları seslendirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Tepebaşı Belediyesi'nin temizlik işçilerinden kurulu Eko-Şov Ritim Grubu kent halkıyla buluşarak çeşitli türkü ve marşları seslendirdi.Hafta sonu Tepebaşı Belediyesi Eskişehirlilere bir sürpriz yaptı. Kent merkezinde oluşturulan alanda temizlik görevlilerinden oluşan Eko-Şov Ritim Grubu, mesleklerinde kullandıkları araç gereçlerle müzik yaptı. Grup Eskişehirli vatandaşlar ile birlikte şarkılar söyledi.Burada vatandaşlara seslenen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eko-Şov'un havanın güzel olmasını fırsat bilerek Eskişehirli vatandaşlara böyle bir sürpriz hazırladığını kaydederek, "Havaların güzel olduğu zamanlarda şehrimizin muhtelif yerlerinde arkadaşlarımız konser vermeye devam edecekler. Böyle bir orkestra bir tek Eskişehir'de, Tepebaşı'nda var. Onun için sevgili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlar, hem işlerini yapıyorlar hem de müziklerini yapıyorlar. Yani hem temiz hem de kültürlü bir Eskişehir için çalışıyorlar. Hayırlı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.Eko-Şov grubunun, Eskişehirli vatandaşlarla beraber söyledikleri İzmir Marşı Eskişehir'in sosyal medya gündeminde de ilgi gördü. Kısa sürede çok kişi tarafından seyredilen videoya izleyicilerden yorumlar geldi. Eğitimci Halil İbrahim Eker yönetimindeki temizlik işçilerinin performansı da övgü aldı.İşçilerinin günlük çalışma ortamında kullandığı araç gereçlerle oluşturduğu Eko-Şov Ritim Grubu çeşitli etkinliklere katılarak, yeteneklerini sergiliyor. Herkesin birer temizlik aracı olarak bildiği konteynır, kürek, çöp kutuları, onların ritmik dokunuşlarıyla birer ezgiye dönüşüyor.