23.01.2017 17:19:05

Eskişehir soğuk ve yağışlı bir haftaya giriyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, hafta boyunca etkili olacak soğuk havaya, yağışların da eşlik edebileceğini söyledi.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, hafta boyunca etkili olacak soğuk havaya, yağışların da eşlik edebileceğini söyledi.Hava tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tarınç, bölgenin çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesini beklediklerini söyledi. Yarın öğle saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın Kütahya ve Bursa'yı, akşam saatlerinden itibaren ise Eskişehir ve Bilecik'i etkileyeceğini aktaran Tarınç, "Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin daha etkisine gireceğimiz tahmin ediliyor. Bölge genelinde yarın sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk hava ile birlikte yağışların, Bursa ilinin batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Yağışlı havanın perşembe ve cuma günleri de bölge genelinde aralıklı hafif şekilde devam etmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının hissesilir derecede yani 2 ila 4 derece azalarak, mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta meteorolojik açıdan kuvvetli hava olaylarının yaşanması beklenirken, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" dedi.