11.05.2017 13:32:33

Eskişehir merkezli terör operasyonu

Eskişehir, Ankara, Diyarbakır ve Balıkesir'de PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 3'ü kadın 13 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında yer aldıkları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları ile örgütün amaç, hedef ve çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri, faaliyetlerde bulundukları, propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Eskişehir, Ankara, Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3'ü kadın 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgüt propagandası içeren çok sayıda yayın, doküman, dijital materyal ile bir av tüfeği ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.