29.12.2016 01:24:18

Eskişehir kara teslim

Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı beraberinde birçok yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasını da beraberinde getirdi.

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Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı beraberinde birçok yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasını da beraberinde getirdi.Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti kısa sürede etkisi altına aldı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kent merkezinde ve şehirlerarası yollarda birçok yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Belediye ve karayolları ekipleri, kent merkezinde ve şehirlerarası yollarda tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, valilikten yapılan açıklamada ise, 29 Aralık Perşembe günü okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.Öte yandan kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken, yetkililer de, yola çıkacak sürücüleri ikaz lambaları yanık ve dikkatli seyretmeleri hususunda uyardı.Sürücüler ise, yollarda yapılan tuzlama çalışmalarının yeterli olmadığını savundu.