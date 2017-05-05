05.05.2017 15:32:59

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde skandal görüntü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta açılan Hayvanat Bahçesi'nde elektrikli çitle çevrili kafeste elektrik akımına kapılan bir rakunun (koati) dakikalarca can çekiştiği gösteren görüntüler büyük tepki gördü.

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta açılan Hayvanat Bahçesi'nde elektrikli çitle çevrili kafeste elektrik akımına kapılan bir rakunun (koati) dakikalarca can çekiştiği gösteren görüntüler büyük tepki gördü.29 Nisan günü düzenlenen görkemli bir törenle açılan ve hayvan yaşam alanı 58 bin metrekare olduğu belirtilen hayvanat bahçesindeki skandal görüntü, ziyaretçi bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada hızla yayılırken büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde rakunun bulunduğu alanın çevresindeki elektrikli çitte akıma kapılarak dakikalarca kasılması yer alıyor. Yakınında bulunan başka bir rakunun da olayı uzaktan izlemesinin yanı sıra çevredeki endişe ve korku içindeki vatandaşlarla çocuklar görülüyor. Uzun süre acı içinde kıvranan rakunun, bir yetkilinin çitlerdeki elektrik akımı kesmesi ile kurtulduğu öğrenilirken, sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.Bu arada vatandaşlarla birlikte rakunun acı içinde kıvranmasını gören ve üniformasından güvenlik görevlisi olabileceği tahmin edilen kişinin, "Normalde tellerdeki akımın çok zayıf olması gerekiyor" dediği de görüntülere yansıyor.