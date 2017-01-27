27.01.2017 15:20:13

Eskişehir H Tipi Cezaevi'nde bir hükümlü açlık grevine başladı

Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir hükümlü, can güvenliği olmadığı gerekçesi ile açlık grevine başladı.

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Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir hükümlü, can güvenliği olmadığı gerekçesi ile açlık grevine başladı.Edinilen bilgiye göre, "Hırsızlık ve silahla yağma" suçundan hükümlü T.D.'nin, can güvenliğinin olmamasını gerekçe göstererek süresiz olarak 'Yemek yememe tercihini kullanma eylemi'ne başladığı öğrenildi.