06.02.2017 11:41:48

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu 40 kişi ile doğa yürüyüşü yaptı

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) tarafından 'Ayılı Vadi' olarak bilinen Tandır Köyü'nden başlayıp Dağ Küplü Köyü'ne uzanan vadide 40 katılımcı ile doğa yürüyüşü gerçekleşti.

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Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) tarafından "Ayılı Vadi" olarak bilinen Tandır Köyü'nden başlayıp Dağ Küplü Köyü'ne uzanan vadide 40 katılımcı ile doğa yürüyüşü gerçekleşti.Tandır Köyü'nde diz boyu karda başlayan etkinlik 4 kilometre sonra yerini daha ılıman bir havaya bıraktı. Karda yürümek sporcuları bir hayli yordu. Ancak vadiden aşağı inildikçe hava ısındı. Ara ara sağnak yağmur geçişleri oldu. Ormanın derinliklerinde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar oksijenin ciğerlerine doldurdular. Toplamda 10 kilometre olan parkurun son kısmında yer alan şelalede mola verip doğanın güzellikleri eşliğinde adeta doğayla iç içe oldular.ESDAG tarafından yapılan etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında gerçekleştiriliyor. Katılımcılar kayıt altına alınarak spora ilk adım atmalarına olanak sağlanıyor. Milli Antrenörler Gökay ve Eda Konuk kardeşler öncülüğünde çalışmalar sürüyor. Bir hafta bisiklet bir hafta yürüyüş etkinliği olarak etkinlikleri devam ediyor. Zorlu geçen kış mevsiminin sonlarına yaklaşmanın mutluluğuyla doğada enerji depolayan sporcuların etkinlikleri devam edecek.