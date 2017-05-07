08.05.2017 07:11:21

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi

Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin yanı sıra Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 150 polis, Tunalı, Zafer ve Fevzi Çakmak mahallelerinde çok sayıda eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesinde görevli narkotik köpeği Lady de görevli polislere eşlik etti.

Polis ekiplerinin aramaları sürüyor.