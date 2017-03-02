02.03.2017 16:44:47

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 adet satışa hazır bonzai maddesi ele geçirildi.

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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 adet satışa hazır bonzai maddesi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde polis ekipleri şüphelendikleri kişinin üzerinde yaptıkları arama sonrasında 1 adet bonzai maddesi ele geçirdi. Bunun üzerine ekipler, bonzai maddesini C.B.'nin (29) sattığını belirledi. C.B.'ye yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 34 adet satışa hazır bonzai maddesi elde edildi. Gözaltına alınan şüpheli C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.