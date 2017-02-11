12.02.2017 09:59:50

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında üst geçidin ayaklarına çarpıp takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

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Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında üst geçidin ayaklarına çarpıp takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah erken saatlerde Şeker Mahallesi otogar araç üst geçit köprüsünün altında meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hüseyin Ören (25) yönetimindeki 68 DZ 206 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin köprü ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Ören, olay yerinde hayatını kaybetti.Ören'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülürken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.