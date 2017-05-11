11.05.2017 11:56:53

Eskişehir'de trafik kazası, 1 ölü 3 yaralı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.Kaza, ilçenin Dikmen mahallesinde meydana geldi. Seyir halinde olan R.B.'nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Y.D.'nin yönetimindeki motosikler çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.D. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan A.A., N.B. ve H.B. yaralandı. Yaralılar Çifteler Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.