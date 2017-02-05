05.02.2017 14:02:25

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık

Eskişehir'de, tuzağa düşen bir kişi telefon dolandırıcılarına 4 bin 100 lirasını kaptırdı.

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Eskişehir'de, tuzağa düşen bir kişi telefon dolandırıcılarına 4 bin 100 lirasını kaptırdı.Edinilen bilgiye göre, E.G. (54) isimli şahıs, kendisini bir bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtan kişiye kişisel bilgilerini ve kart şifrelerini verdi. Söylediğini kişisel bilgilerini doğru bildiğinden arayan şahıstan şüphelenmeyen E.G., şahsın telefonla yönlendirmeleriyle bir takım işlemler geçekleştirdi. Daha sonra bankanın müşteri hizmetlerini arayan E.G., maaş kartı hesabından rızası dışında toplam 4 bin 100 lira para çekildiğini fark etti. Dolandırıldığını anlayan E.G., polise giderek şikayetçi oldu.