03.03.2017 18:24:55

Eskişehir'de tedavi edilen baykuş ve şahinler doğaya salındı

Eskişehir'de 3 ay önce yaralı halde bulunan 2 şahin ve bir baykuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Odunpazarı ilçesinde yaralı halde bulunan şahin ile Alpu ilçesine bağlı Çukurhisar köyünde bulunan yaralı şahin ve baykuş, yaklaşık 3 ay önce Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Tedavileri tamamlanan ve uçma yeteneklerini yeniden kazanan baykuş ve şahinler, "3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü"nde kafeslerle taşındıkları Alpu ilçesi Çatacık mevkisinde doğaya salındı.

Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğünde görevli orman mühendisi Özge Yaman, yaptığı açıklamada, kızıl şahin ve baykuş gibi yaban hayvanlarının avlanmasının yasak olduğunu söyledi.

Hayvanların yaşaması için önem arz eden yaban hayatının korunması gerektiğini belirten Yaman, "Bugünün önemi adına tedavileri tamamlanan hayvanları özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Şahin ve baykuş gibi hayvanların avlanması kesinlikle yasak. Cezası 7 bin lira. Paradan ziyade onların hayatlarıyla bizim hayatımız arasında hiçbir fark olmadığını bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.