19.02.2017 12:56:38

Eskişehir'de şüpheli ölüm

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde evinin bahçesinde hareketsiz yatan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde evinin bahçesinde hareketsiz yatan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar ilçesine bağlı Karabaşlı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Soner Şarkaya'nın (66) yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Evinin bahçe kısmındaki kapının önünde sırt üstü hareketsiz yatar vaziyette bulunan Şarkaya'nın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaşamını yitirdiğini belirlendi. Şahsın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.