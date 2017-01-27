27.01.2017 15:21:55

Eskişehir'de şüpheli ölüm

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, bisikletiyle birlikte yerde yaralı halde bulunarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kişinin ölümü şüpheli bulundu.

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Eskişehir'in Alpu ilçesinde, bisikletiyle birlikte yerde yaralı halde bulunarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kişinin ölümü şüpheli bulundu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmaniye Mahallesi'nde D.O. isimli şahıs, kullandığı bisikletiyle birlikte yerde yaralı vaziyette bulundu. 112 Acil Servis ambulansıyla Alpu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.O., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alpu Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsisinde, kesin ölüm sebebinin tespit edilememesi üzerine D.O.'nun cenazesi klasik otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.Olayla alakalı soruşturma sürüyor.