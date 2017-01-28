28.01.2017 03:56:32

Eskişehir'de silahlı saldırı

Eskişehir'de evinde uğradığı silahlı sonucu ağır yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Eskişehir'de evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir 75. Yıl Mahallesi 721. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Rüstem A. (49), evine giren kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vuruldu.

Ağır yaralanan Rüstem A, silah seslerini duyan komşularının yardımıyla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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