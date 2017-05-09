09.05.2017 15:52:04

Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Eskişehir'de meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak üzerinde U.B. ile C.K., arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında şahıslar birbirlerine tabanca ile ateş ettiler. Olay sonrasında yaralanan iki şüpheli 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olay sonrasında iki tabanca ele geçirildi.