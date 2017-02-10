10.02.2017 14:20:46

Eskişehir'de şiir ve türkü etkinliği

Eskişehir'de, Emirdağlılar Vakfının ev sahipliğinde ve Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER) tarafından şiir ve türkü etkinliği düzenlendi.

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Eskişehir'de, Emirdağlılar Vakfının ev sahipliğinde ve Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER) tarafından şiir ve türkü etkinliği düzenlendi.Şiir ve türkü etkinliğinin sunumunu, şairlerden Münevver Sezer ve Yazar Mesut Acet yaptı. EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, şiir ve türkü etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Şairlerimiz ve ozanlarımız Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfına giderek, şiir ve türkü etkinliklerini vakıfta yaptılar. Vakıftaki şiir ve türkü etkinliğinde Emirdağ ve Eskişehir'in kültür ve sanatını şairler hece hece toplayıp şiir yaptılar ve bu şiirleri sıra ile okudular. Ozanlarımız Arif Çayır ve Yoksul Derviş nakış nakış türküler derleyerek sazları eşliğinde söylediler. Ney sanatçısı Nazan Naz'ın keman eşliğinde musiki dinletisi yapması ve şair Muazzez Yıldırımkaya Ülker önderliğinde hep birlikte ilahiler söylememiz, ruhumuzu manevi yönden dinlendirdi. Şairlerimiz şiir okuyarak, ozanlarımız da türküler söyleyerek ve ney sanatçımız Nazan Naz ekibi ile kemanı eşliğinde musiki dinletisi sunması etkinliğimize renk kattılar ve Eskişehir ve Emirdağ kültür ve sanatına katkıda bulundular. Programın sonlarına doğru da, Ozan Arif Çayır, EŞYODER'e manevi katkıda bulunan Yazar Emekli Albay Mesut Acet'e 'Teşekkür belgesi' ödülü sundu. Çok yönlü şiir ve türkü etkinliğimiz oldu" dedi.