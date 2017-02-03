03.02.2017 12:45:55

Eskişehir'de rekabet gücü yüksek sektörler

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Yoldaş'ı makamında ziyaret eden Vali Azmi Çelik, Eskişehir'in havacılık ve raylı sistemler başta olmak üzere, imalat sanayisinde rekabet gücünün fazla olduğunu söyledi.

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Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Yoldaş'ı makamında ziyaret eden Vali Azmi Çelik, Eskişehir'in havacılık ve raylı sistemler başta olmak üzere, imalat sanayisinde rekabet gücünün fazla olduğunu söyledi.Sanayide artan gelişimin, nüfusun merkezde toplanmasına sebep olduğunu dile getiren Vali Çelik, kalifiye eleman yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Mesleki eğitimin bu anlamda önem arz ettiğini bildiren Vali Çelik, İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından açılan kursların yararlarından bahsetti. İşverenlerin sorunlarını çözen, iş arayanlara ise yardımcı olmaya çalışan İŞKUR'u güzide bir kuruluş olarak nitelendiren Vali Çelik, ilimize verdiği hizmetlerden dolayı Müdür Yoldaş'a teşekkür etti.Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti aktaran İl Müdürü Yoldaş da yapılan çalışmalar hakkında Vali Çelik'e bilgi verdi. 2016 yılında bin 226 adet kurs programı yaptıklarını anlatan Müdür Yoldaş, başlatılan kurs ve programlardan 3 bin 846 erkeğin ve 3 bin 381 kadının yararlandığını ifade etti.Vali Çelik daha sonra İl Müdürü Yoldaş'a ve mesai arkadaşlarına çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretini sonlandırdı.