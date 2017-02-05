05.02.2017 18:20:16

Eskişehir'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Eskişehir'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

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Eskişehir'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çamlıca mahallesi Gündüz Ökçün bulvarında Mahmut A. idaresindeki 26 KV 327 plakalı otomobil ile Serdar A. idaresindeki 26 FJ 862 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobil sürücüsü bulunduğu yerde sıkışırken, yolcu koltuğunda oturan eşi yaralandı. Mahmut A., sıkıştığı yerden olay yerine gelen 110 İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü ile eşi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücünün eşi olduğu öğrenilen kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.