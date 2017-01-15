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Eskişehir'de 'Omuz Omuza Kore-Türk Dostluk Kaligrafi' sergisi açıldı
15.01.2017 18:11:32

Eskişehir'de 'Omuz Omuza Kore-Türk Dostluk Kaligrafi' sergisi açıldı

Eskişehir'de, Güney Kore Kültür Merkezi'nin organizasyonu ve Tepebaşı Belediyesi'nin destekleriyle 'Omuz Omuza Kore-Türk Dostluk Karma Kaligrafi' sergisi açıldı.

Eskişehir'de, Güney Kore Kültür Merkezi'nin organizasyonu ve Tepebaşı Belediyesi'nin destekleriyle "Omuz Omuza Kore-Türk Dostluk Karma Kaligrafi" sergisi açıldı.

Güney Kore Büyükelçiliği'ne bağlı olarak Ankara'da faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi tarafından, "Omuz Omuza Kore-Türk Dostluk Karma Kaligrafi" sergisi, Tepebaşı Belediyesi Atilla Özer Karikatürlü Ev'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışta konuşan Elçilik Kültür Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Direktörü Dong Woo Cho, bu serginin açılmasının, Türk-Kore dostluğunun daha da pekişmesi adına anlamlı olduğunu söyledi.

Kore ve Türkiye'nin dost bir ülke olduğunu, iki ülkenin diplomatik dostluğunun daha gelişmesi adına, 2017 yılının kültür yılı ilan edildiğini vurgulayan Kültür Müsteşarı Woo Cho, Türkiye'de Kore kültürüyle, Güney Kore'de de Türk kültürü hakkında çeşitli etkinliklerin yapılacağını belirtti.

Buradaki serginin de bu kültür yılı kapsamında, ilk yapılan etkinlik olduğunu dile getiren Cho, "Türk ve Güney Koreli sanatçıların eserlerinin kültür işbirliği açısından ve iki ülke ilişkileri açısından anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bu serginin açılmasında Tepebaşı Belediyesi'ne, sanatçılara ve emeği olanlara teşekkür ederim" dedi.

Güney Kore Elçilik Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile Kore dilinin öğretilmesi için işbirliği yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kore ve Türkiye'nin geçmişten gelen bir dostluğu var. "Omuz Omuza" adlı sergiyle, bu dostluğu daha da ileriye götürecek bir adım atıldı. El ele, omuz omuza olmak hem Güney Kore'ye hem Türkiye'ye iyilikler getireceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış sonrası Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Elçilik Kültür Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Direktörü Dong Woo Cho'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

Atilla Özer Karikatürlü Ev'deki Türk ve Koreli sanatçıların kaligrafi çalışmalarının yer aldığı "Omuz Omuza Kore-Türk Dostluk Kaligrafi" sergisi 29 Ocak'a kadar görülebilecek.
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