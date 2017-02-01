SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Eskişehir'de marketten silahlı soygun
01.02.2017 23:42:59

Eskişehir'de marketten silahlı soygun

Eskişehir'de silahlı 2 kişi, girdikleri markette kasadaki paraları silah tehdidiyle alarak kaçtı.

Eskişehir'de silahlı 2 kişi, girdikleri markette kasadaki paraları silah tehdidiyle alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Hicri Sezen Caddesi'nde bulunan bir markete akşam saatlerinde gelen 2 kişi kasaya yöneldi. Şüphelilerden biri iddiaya göre, montunun içinde sakladığı tüfeği doğrultarak kasadaki paraları istedi. Paraları alan şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Olay sırasında markette müşterilerin de olduğu öğrenildi. Market çalışanlarından şüphelilerin eşkalini alan polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Dışişleri'nden İsrail'e tepki
Dışişleri'nden İsrail'e tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim yerlerine tepkide bulundu...
02.02.2017 00:24:42
Gülen'in yeğeni tutuklandı
Gülen'in yeğeni tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında Fetullah Gülen'in yeğeni M.A.S'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı...
02.02.2017 00:17:36
Trump'ın kabinesi için tarihi adım
Trump'ın kabinesi için tarihi adım
Cumhuriyetçiler, Trump'ın Hazine ve Sağlık bakanları adaylarını boykot eden Demokratları saf dışı bıraktı...
02.02.2017 00:00:06
Otogar'da yangın
Otogar'da yangın
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çıkan yangında iki otobüsün yandığı belirtildi...
01.02.2017 23:55:11
İstanbul'da asayiş uygulaması: 211 gözaltı
İstanbul'da asayiş uygulaması: 211 gözaltı
İstanbul genelinde başta yabancı uyruklu kişilere yönelik yapılan güvenlik uygulamasında 211 şüpheli gözaltına alındı.
01.02.2017 23:51:05
Fransa'da bir cami daha kapatıldı
Fransa'da bir cami daha kapatıldı
Fransa'nın güneyinde bulunan bir cami, 'imamı' radikal olduğu iddia edilerek kapatıldı.
01.02.2017 23:08:08
Avusturya'da Müslümanlardan burka tepkisi
Avusturya'da Müslümanlardan burka tepkisi
Avusturya hükümetinin, kamuya açık alanlarda yüzü kapatan kıyafetlerin yasaklanması planı başta Müslümanlar olmak üzere ülkede yaşayan farklı kesimlerin tepkisini çekti.
01.02.2017 22:42:27
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
TSK eski istihbaratçısının çarpıcı yazısı
TSK eski istihbaratçısının çarpıcı yazısı
CHP'li Öztürk'ten Türkiye'deki Suriyelilere sert sözler
CHP'li Öztürk'ten Türkiye'deki Suriyelilere sert sözler
'Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Nuri Pakdil’le ne konuştu?'
'Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Nuri Pakdil’le ne konuştu?'
“Hayır Partisi” kuran eski AK Parti'li danışman: AK Parti bitti, partinin ciğerini biliyorum
“Hayır Partisi” kuran eski AK Parti'li danışman: AK Parti bitti, partinin ciğerini biliyorum
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
İddiaların ardından Esed'den ilk fotoğraf
İddiaların ardından Esed'den ilk fotoğraf
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Rusya'nın hazırladığı Suriye anayasası taslak metni ortaya çıktı
Rusya'nın hazırladığı Suriye anayasası taslak metni ortaya çıktı
CHP'den 2. Abdülhamit'in torununa cevap geldi
CHP'den 2. Abdülhamit'in torununa cevap geldi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları