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Eskişehir'de köpek cinayetinin yargılanmasına başlandı
31.01.2017 13:26:38

Eskişehir'de köpek cinayetinin yargılanmasına başlandı

Eskişehir'de köpek meselesi yüzünden kavga ettiği bir kişiyi av tüfeği ile vurarak ölümüne sebep olan sanığın yargılanmasına başlanıldı.

Eskişehir'de köpek meselesi yüzünden kavga ettiği bir kişiyi av tüfeği ile vurarak ölümüne sebep olan sanığın yargılanmasına başlanıldı.

Eskişehir'de 11 Ekim 2016 tarihinde Seyitgazi ilçesi Ayvalı köyünde çobanlık yapan Uğur Karakaya ile Halil İbrahim B. arasında 'köpek' meselesi yüzünden tartışma çıkmış, Çıkan tartışma sonrasında Halil İbrahim B. tarafından vurulan Uğur Karakaya olay yerine hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında açılan dava sonrasında sanığın yargılanmasına 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Davaya tutuklu sanığın yanı sıra Uğur Karakaya'nın yakınları ve avukatlar katıldı.

Duruşmada ifade veren sanık Halil İbrahim B., kendisine küfür edildiğini ileri sürerek, "Köpeklerine bu kadar bakacağına karına bak dedi. O gün rahatsız olduğum için Mesut isimli arkadaşım yanımdaydı. Olay esnasında hayvanların yanındaydı. Konuşmaları duymamış olabilir. Daha sonra yanımıza geldi" dedi.

Duruşmaya katılan Uğur Karakaya'nın babası Yaşar Karakaya, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Olaya tanıklık yapan Mesut T. de duruşmada dinlendi. Tanık olarak dinlenen Mesut T., yaşanan olayı şu şekilde anlattı:

"Mesut T. ile uzun zamandır beraber koyun güderdik. Karşı taraf koyunları üzerimize saldı. Köpekleri bizim köpeklere saldırdı. Uğurda gelip köpeklere vurdu. İbrahim abi 'yiyenim git koyunun başına' dedi. Daha sonra Uğur bizim üzerimize geldi, küfürler etti. İbrahim abi gene uyardı. Daha sonra Uğur köpeğin arkasından 'gezeceğine eşinin peşinden gezseydin' dedikten sonra İbrahim abi tüfek ile ateş etti. Öleni tanımıyorum."

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