28.12.2016 21:52:24

Eskişehir'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Eskişehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

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Eskişehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle, ulaşımda yaşanan aksaklıklara meydan vermemek için ilimiz genelinde tedbir amaçlı olarak eğitime 29 Aralık Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bu kapsamda kamuda çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi.