08.02.2017 12:25:48

Eskişehir'de jandarmaya FETÖ/PDY operasyonu, 5 gözaltı

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı personeli olan ve FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları değerlendirilen 5 asker düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

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Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı personeli olan ve FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları değerlendirilen 5 asker düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.Eskişehir'de FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları değerlendirilen İl Jandarma Komutanlığı personellerine karşı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek önlenmesi ve suç ile suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda; 2 astsubay, 1 üsteğmen, 1 uzman çavuş, 1 yüzbaşı olmak üzere 5 asker yakalanarak gözaltına alındı.Öte yandan yakalanan askerlerden 4'ünün haber görev başında olduğu öğrenildi.