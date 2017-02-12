12.02.2017 12:54:01

Eskişehir'de iş kazası

Eskişehir'de eski bina içerisinde yıkım yaptıkları sırada merdivenlerden yuvarlanan bir kişi yaralandı.

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Eskişehir'de eski bina içerisinde yıkım yaptıkları sırada merdivenlerden yuvarlanan bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Tunalı Mahallesi Dingi Sokak üzerinde eski bir binanın yıkım işleri yapılırken meydana geldi. İşçilerin yıkım yaptıkları duvar ikiye bölünerek R.Y. (26) ve arkadaşının üzerine devrildi. R.Y. isimli işçi duvardan kurtulmak isterken dengesini kaybederek merdivenlerden aşağıya yuvarlanırken hafif şekilde yaralandı. İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.