03.05.2017 11:08:05
Zanlıların cep telefonlarında örgütün haberleşme programı "ByLock"un yüklü olduğunun belirlendiği bildirildi.
Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu
Operasyonda 24 polis memuru yakalandıEskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 24 polis memuru gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 24 emniyet personelinin sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Zanlıların cep telefonlarında örgütün haberleşme programı "ByLock"un yüklü olduğunun belirlendiği bildirildi.