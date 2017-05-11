11.05.2017 10:17:33
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zabıt katibi ile 1 ceza infaz koruma memuru yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğüne getirildiği ve ifadelerinin alınmasına başlanıldığı öğrenildi.
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zabıt katibi ile 1 ceza infaz koruma memuru yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğüne getirildiği ve ifadelerinin alınmasına başlanıldığı öğrenildi.