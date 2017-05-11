11.05.2017 10:17:33

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zabıt katibi ile 1 ceza infaz koruma memuru yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğüne getirildiği ve ifadelerinin alınmasına başlanıldığı öğrenildi.