08.05.2017 21:09:41

Eskişehir'de FETÖ'nün 16 mahrem imamı tutuklandı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

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Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün 'mahrem imamı' olduğu ileri sürülen 20 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 2'si savcılık tarafından, diğer 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.