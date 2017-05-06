07.05.2017 01:10:37

Eskişehir'de ev yangını: 1 ölü

Yangında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangında dumandan zehirlenen bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Şumlu Sokak'taki bir apartmanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale sırasında, Mesut Çelebi'nin (25), cesedini buldu.

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Çelebi'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.