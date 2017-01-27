27.01.2017 15:23:39

Eskişehir'de dolandırıcılık iddiası

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, sahte parayla akaryakıt almak isteyen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, sahte parayla akaryakıt almak isteyen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Z.K. isimli şahıs, ilçeye bağlı Oğlakçı Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldı. Z.K. aldığı yakıt karşılığında pompacıya 200 lira verdi. Yapılan kontrollerde 200 liranın sahte olduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Z.K. hakkında soruşturma başlattı.